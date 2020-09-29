新北市有一隻8歲的黑色米克斯「米娜」，在主人死前被送進收容所，獨自度過110個夜晚後，終於在中秋前夕，被新主人領養，不過由於牠年紀較大且怕生，起初都不敢出聲，之後才發現牠患有「分離焦慮症」，所幸經過新主人的細心照顧，牠的情緒已慢慢穩定。

米娜的原主人於今年4月過世，當時飼主知道日子所剩不多，又擔心心智障礙的女兒無法照料米娜，因此含淚將牠交給動保處協助安置，不過因米娜年紀稍大且又怕生，所以剛到新環境時，牠經常與同伴窩在一起，這導致個性較活潑的狗，很快就被領養走了，但米娜卻遲遲找不到新主人。

王兆民與邱柏洲夫夫倆首次與米娜見面（圖／新北市動保處提供）

最終只剩米娜一個待在動物之家，直到過了110天，王兆民與邱柏洲的出現，帶給米娜全新的生活，夫夫(同志)兩人一看到牠，馬上就愛上米娜，不過起初帶牠回家時，米娜卻一直未出聲，當時認養人王兆民還誤以為牠不會叫，直到3天後外出用餐時，米娜才開始狂吠，這時他們才發覺，原來牠有「分離焦慮症」。

夫夫(同志)兩人表示，看到米娜的新聞報導後，便決定至板橋動物之家找牠，而前主人教導有方，因此米娜雖然個性害羞，但卻非常的聰明且乖巧，聽得懂坐下、回家等指令，日前他們也找來訓練師幫助米娜改善症狀，每天還會帶牠至河濱慢跑1、2公里，近日也約了另位訓練師，協助改善米娜的分離焦慮症問題。

夫夫倆為了解決米娜的分離焦慮，因此經常陪伴牠、帶出門慢跑（圖／新北市動保處提供）

新北動保處表示，與米娜一起進來的同伴，由於較討喜又活潑，因此很快就被領養走了，只剩下米娜獨自經歷110個夜晚，所幸有王兆民夫夫(同志)的出現，讓米娜能重新擁有一個家，而在新主人的陪伴下，米娜的情緒已慢慢穩定，王兆民更幫米娜打分數，從原本的20分提高到60分，也相信米娜的狀況會逐漸好轉。