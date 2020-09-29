在情侶交往的過程中，性關係是很重要的一環，代表2人之間的親密度又再更進一步。不過國外有一名女子就長期面臨性事的困擾，雖然有交過好幾名男朋友，卻一直無法和對方發生性行為，原因就是她每次都會出現無法控制的「生理反應」，讓對方瞬間興致全消，甚至氣到跟她分手。

根據外媒報導，一名女網友近日在網路上發文，表示自己今年已經27歲了，卻還是處女之身，雖然過去曾交往過好幾任男友，但每一任都無法維持太久。因為2人只要準備要進行性行為時，任何的前戲都會讓她覺得荒謬的想笑。

她稱前男友一直努力嘗試想和她親密一些，但每當他認真對她說情話或觸摸她的時候，就會出現想笑、腳趾蜷曲等不自在的反應，一點都不覺得浪漫。前陣子男友決定放大絕，特地訂了一間高級酒店，還準備了紅酒跟鮮花，試圖營造浪漫的氛圍，但就在男友將褲子脫下後，該名女網友竟忍不住放聲大笑，還笑到流淚「不知道為什麼，只要他越想勾引我，我就越想要大笑」。

最後男友生氣的將衣服穿上，收拾東西走人，臨走前還對女網友怒吼「我放棄了，妳就是個怪咖！」讓女網友十分無奈，表示她也不知道為什麼，但是對2人坦誠相見的模樣就是覺得荒唐的想笑，但還是十分渴望有一日能和別人發生性關係。