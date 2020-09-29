別再網購寵物了！大陸河南省漯河市有近3千隻寵物，因缺乏合法手續而遭拒收，導致運輸車被滯留長達3天，毛小孩們被困在快遞箱裡，最後因缺氧、水及食物的狀況下而死亡，恐怖的畫面曝光後，讓網友氣憤的表示，這根本像是一場浩劫。

綜合陸媒報導，3輛載有寵物的運輸車，於17日從繁殖場出發，準備前往鄭州中牟縣的物流園，然而受到疫情影響，加上缺乏「一犬一證」合法手續，再者活體是不可運送而遭拒收，導致運輸車滯留在中牟縣約3天，而快遞箱裡的寵物根本沒水、沒食物，使部分動物因此死亡。

運輸車之後轉到安徽阜陽市的繁殖場，但因車上載有動物的屍體，繁殖場本身非法，且擔心場內動物會受到感染，因此也拒絕接收，直到運輸車改駛至東興物流園區後，事件才被曝光，許多愛護動物組織到場協助救援，將還未喪命的動物移至新地點安置，而倖存動物的總數約1074隻，其中包含877隻兔子、99隻倉鼠、70隻狗以及28隻貓。

有當地記者表示現場臭氣熏天，在曝光的影片中，可見地上全是散落的快遞箱，裡面都裝有毛小孩，現場數量多達千隻，而部分的動物已失去生命跡象，有熱心民眾戴上手套，拿剪刀剪開箱子進行搶救，而物流公司的工作人員也協助處理，還出錢找人及地方將活著的動物放出來喝水、吃東西。

目前多方已介入處理，具體情況及原因仍待調查。不少網友痛批「歸根究柢都是網購寵物的禍，造成這場浩劫」「、懇請大家不要透過快遞購買寵物了，尤其是小鳥、小兔子及倉鼠之類的，一路上被拋來扔去，就算賣家承諾死亡可以免費再補發，但一條小生命實實在在的死亡了啊」、「請下規定，寵物不要寄快遞」。