現在外送服務多元，除了美食之外還可以和大賣場、超商、寵物店等業者訂購商品，省去到處跑腿的時間和精力。一名女網友半夜從超商叫了一瓶礦泉水，沒想到收到的袋子上竟然標註「死亡預告」，讓她當場嚇壞。

一名女網友在PTT的StupidClown板以標題「熊貓在我的包裹寫DEAD」發文，表示日前半夜突然想喝水，只好用外送平台Foodpanda從超商叫了一瓶礦泉水。沒想到領完貨準備回房間時，室友突然指著外送的袋子說「他在上面寫了大大的DEAD！」讓原PO當場嚇傻，全身狂起雞皮疙瘩。

以為收到死亡威脅的她立刻衝回房間，驚恐的指著袋子給男友看，沒想到對方看了只淡定問一句「怎麼了嗎？」原PO才激動表示「我的包裹上被寫DEAD!!!!」男友這時才默默說道「那應該只是訂單編號17EAD」。

文章曝光後掀起熱議，也笑翻一票網友，紛紛留言「7ead正解，四碼～」、「哈哈哈哈我覺得很好笑阿XDD」、「一起吃到死？」、「覺得是7EAD，熊貓單號是［4碼-4碼］的結構，應該是後4碼吧！」還有人歪樓認為原PO一瓶水也要叫外送很奢侈「用熊貓叫冰水一瓶家底真厚，我可能會走出巷子買」、「一瓶水叫外送真的是家底很厚」、「好狂！原來是秀一波財力」。