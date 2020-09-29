不少人出門都仰賴「Google Maps」（谷歌地圖）程式，除了想去的地點之外，還可以查詢附近美食貨或是超商，非常的方便。有網友某次將地圖切換成衛星模式時，意外發現新竹外海有一個像是島嶼的神秘黑圈，好奇上網詢問，也掀起熱烈的討論。

有網友發現新竹外海在Google Maps的衛星圖上有一個「神秘黑圈」。(圖翻攝自Google Maps)

一名網友在Dcard發文，表示很久以前看Google Maps時，就注意到新竹和桃園交界處的外海，有一個「謎樣黑圈」。上面沒有標示任何地點，網路上也搜不到任何資料，疑惑了將近10年都沒有得到解答，忍不住PO文請教鄉民，想知道有沒人知道這到底是哪裡？

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛搞笑留言「在新竹附近的話應該是貢丸」「海底UFO」「你不知道嗎，大海龜啊」「亞特蘭提斯」「是黑洞 你要小心了 一個不小心可能你睡覺的時候 會被吸進去！」對此，一名幻象飛官就出面解答「那只是一小片礁石...我看到不想看了，那剛好在我們幻象的起降航線上，每次飛新竹外海的訓練空域上都看的到～」

還有熟知Google Maps的網友補充，其實地圖上有很多衛星影像沒處理好「畢竟沒有要做什麼學術或軍事用途（又是免費提供的），沒有人會每個點檢查是不是有處理乾淨，反正大概看得懂就好。另外仔細看也可以發現除了島嶼陸地附近以外的海都超級敷衍，因為使用google地圖的人通常不會在海上，所以沒必要做這些沒有人的地方的影像處理。」