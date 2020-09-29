請別再亂丟垃圾了，因為你無心的舉動，可能會導致動物喪命。野生動物急救站日前收到一條南蛇(Ptyas mucosa，又稱華鼠蛇、水南蛇)，身體長時間被尼龍網纏住，導致牠的表皮被掀開，且傷口非常髒，還有蒼蠅產卵，而獸醫師協助清理傷口，甚至清到非常崩潰，但最終南蛇仍不幸過世。

野生動物急救站在臉書寫下「想像皮膚遭尼龍網纏住多時，拉扯中表皮『唰』一下被掀開，露出肌肉，那是何等的疼痛？」，上週急救站才剛救了一條被網子纏住的南蛇，豈料下午又收到同樣掛網的南蛇，而牠的傷勢較為嚴重，而且傷口非常髒。

想像皮膚遭尼龍網纏住多時，拉扯中表皮“唰”一下被掀開，露出肌肉，那是何等的疼痛？ 上星期我們才分享一隻被網子纏住的南蛇，就在發文的當天下午，另一隻也是掛網的南蛇被送進來，傷勢頗為嚴重，傷口不僅很髒，蒼蠅還來湊熱鬧產卵，讓獸醫師清到有點崩... 由野生動物急救站發佈於 2020年9月28日 星期一

不僅如此，牠的表皮因被網子纏住而掀開，傷口裡還有蒼蠅產卵，儘管獸醫師已替牠做局部麻醉及施打止痛藥劑，但南蛇仍痛到不斷扭動身體，期間頭不斷甩動、張嘴，儘管一度掙脫保定人員的掌控，但牠仍未有攻擊人的狀況，痛苦掙扎的模樣讓人看得非常不捨。

由於傷口髒且還被產卵，因此讓獸醫師清到有些崩潰，所幸傷口清創順利完成，之後獸醫師便用皮釘，將南蛇裂開的表皮暫時釘起，讓牠好好休養，但由於傷勢過於嚴重，因此牠隔天仍傷重不治，不用再受肉體疼痛的折磨，讓急救站也呼籲「網具請收納好勿亂丟，請避免使用網子防蛇」。