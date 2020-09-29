寵物時常會做出一些無厘頭的事情，讓主人們看到後哭笑不得。日本一隻虎斑貓經常會在吃飯時間把手伸到餐桌上搗亂，被警告了幾次不可以這樣做之後，牠竟改成「饋下巴」，用哀怨的眼神緊盯著食物，讓主人看到後感到無奈又好笑。

這名主人「@tsudajunko」在推特上分享這段趣事，他飼養了一隻名叫「珊瑚（サンゴ）」的虎斑貓，平時只要到了吃飯時間，珊瑚總是喜歡把毛手伸到餐桌上搗亂、討食，尤其是看到自己最愛的乳製品，主人無奈之下只好出言警告，要珊瑚別再把手放到餐桌上。

沒想到，珊瑚似乎聽懂了這個禁令，竟真的乖乖守在餐桌旁邊，只不過牠改用「饋下巴」的方式守護著食物，哀怨的眼神緊盯著主人，就像是在說：「我知道身體和手不能上餐桌，但下巴總沒問題了吧！」，讓主人看到後感到哭笑不得，連忙拍下這可愛又逗趣的一幕。

網友們看到照片後也都被珊瑚的樣子給逗笑了，紛紛留言：「好可愛喔～看起來像獅子」、「被這樣的眼神盯著看，主人很難好好吃飯吧」、「好狡猾的貓咪～」、「可愛到讓我尖叫！」、「白色的下巴這樣『饋』在桌上好吸睛」、「牠的表情看起來就像在問：『這樣總可以了吧？如何？』」。