許多科學家為了研究，甘願奉獻所有的時間和精力，有時候甚至連自己的身體也不放過！國外一名專門研究蚊子的科學家，為了阻止登革熱等傳染疾病，不惜每天出賣自己的肉體供上萬隻蚊子叮咬。他將照片分享到推特上後也引起話題。
根據外媒報導，澳洲墨爾本大學的蚊子專家史考特羅斯（Perran Scott-Ross），為了阻止登革熱等蚊子傳染疾病引起的死亡案例，特地飼養了一種名為沃爾巴克氏體（Wolbachia）的病菌，能有效阻礙登革熱傳播，但他為了這個實驗可是吃足了苦頭，5月時還慘被蚊子吸走多達16毫升的血。
他平常也會在推特上分享研究的心得和影片，日前他上傳了一張將手伸進蚊子培養箱裡的照片，可以看到數10隻蚊子全靠在他的手臂上「大快朵頤」，皮膚上還布滿了大大小小蚊子叮咬出來的腫包，觸目驚心的場面令人看了頭皮發麻。
史考特羅斯指出，他希望能夠培養出帶有沃爾巴克氏體的蚊子，之後將這些蚊子放回野外，讓牠們阻止登革熱疾病不再繼續傳播。他也強調這不是一個簡單的工作，因為需要花費大量的血液、汗水以及眼淚才能餵飽上千萬隻蚊子。好在他的研究日前讓馬來西亞吉隆坡的革熱傳染率減少40至60%，算是很不錯的成果。
文章來源：Twitter
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