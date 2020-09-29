就像許多人都會擁有一些不太常見的習慣或怪癖一樣，很多寵物其實也都有著自己的特別癖好，但若是碰到太過特殊的怪癖，主人可就頭疼了！一名女網友近日在《爆怨公社》中透露，家裡不管男女的內褲，重點部位總是會破洞，不過在抓出「老司機兇手」後，讓她瞬間超心累。

從這名女網友分享的照片裡可以看到，不管是男性內褲還是女性內褲，在重點部位的地方不是破了一個大洞，就是有磨損、布碎掉的現象，而她也在文中曝光了這名「老司機兇手」的身分，竟然就是自家的愛犬，讓她又氣又羞。

女網友在文中透露，自家愛犬有一個奇怪的癖好，就是「超愛吃內褲」，而且還男女通吃、專吃「重點部位」，此外狗狗也非常喜歡啃塑膠、整天搗蛋，讓PO主無奈大嘆：「媽媽我心好累」。

貼文曝光後立刻引起網友熱議，大家紛紛笑說：「懂吃的狗狗」、「貼心的狗，每件都幫忙開檔了，尿尿不用脫內褲很方便」、「我也養過一支這樣的狗！內褲就算了，牛仔褲也可以把胯下咬破」、「有股味道，叫奴才味」、「他是想說，這樣比較方便涼爽」。

也有網友擔心狗狗吃下布後會有腸胃問題，「吃下去沒有排出會很麻煩喔，因為不知道卡在哪個地方，可能要用內視鏡或是開刀取出」，不過PO主表示狗狗吃完後，不消化的東西都會拉出來，是隻非常勇健的狗狗。