英國廚師戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）擁有精湛的廚藝，而他的「毒舌」更是一項廣為人知的特色，被大家稱為「地獄廚神」。2011年，他曾來台灣品嚐魚翅湯，想要了解為何有許多人都願意花費金錢來享用，最近有台灣網友就挖出這段影片，引起了大家熱烈的討論。

戈登2011年到台灣品嚐魚翅(影片來源/YouTube/Gordon Ramsay)

這名網友在PTT上發文，PO出了這段2011年的影片，戈登造訪一間位於台北的餐廳，在品嚐完魚翅湯後，直言「根本吃不出魚翅的味道」，就像在吃冬粉一樣，也表示雖然高湯非常好喝，但可以放入許多其他的食材來取代，而戈登也非常好奇魚翅究竟有何特別之處，更想直接詢問客人為何願意花大錢來吃一個沒味道的食物；PO主看完感到非常疑惑，質疑是不是戈登「不懂吃」。

此文一出就立刻吸引網友們熱議，指出人們吃魚翅的主要原因，基本上都是在吃它的「價值」，「吃魚翅是要吃身價」、「基本上吃魚翅只是因為它稀有」、「吃身價的啊，本來就不是越貴越好吃」、「是這樣沒錯啊，但各大菜系哪個沒有炫富料理？」。

另外，也有不少人和戈登抱持著同樣的意見，「魚翅是真的感覺可以被取代」、「很貴又沒味道，口感也不特別」、「重金屬容易殘留的部位，真的不要吃」、「魚翅這東西完全沒味道，跟直接喝羹湯完全沒差」、「其實有道理，吃冬粉代替就行」。