在親朋好友或跟同事聚餐時，經常會喝啤酒助興，但有些人卻不太能夠接受啤酒的苦味。最近，有一名網友就吐露心聲，認為啤酒非常難喝，不能理解為什麼有這麼多人都喜歡喝啤酒，文章引發網友討論。

這名網友在PTT上以「為何啤酒這麼難喝卻一堆人喝的這麼爽」為標題發文，表示如果喝了一口啤酒和一口奶茶手搖飲，10個人裡面絕對有9個人會覺得奶茶比較好喝，也直言吐槽：「啤酒有夠難喝」，但每次PO主到餐廳都經常看見有人喝半打，甚至是一打的啤酒，可是大部分喝奶茶的人卻只會喝1杯而已，讓PO主感到非常不解。

此文一出，不少人跟PO主有相同的看法，「沒錯，都要犧牲健康，寧可喝珍奶」、「啤酒真的難喝，怎麼會有人喜歡喝，水都比它好喝」、「我也覺得比較奶茶好喝」、「苦苦的到底是好喝在哪裡」、「真心不懂，五告拍拎（有夠難喝）」。

但有網友就跳出來解答，點出了很多人愛喝啤酒的主因，「哥喝的不是酒～是人生苦悶阿！」、「啤酒喝的是人生的苦澀，年紀到了自然就會改觀」、「喝過這個苦，人生就不會感到苦了」、「當人生比啤酒還苦的時候，你就不會覺得啤酒苦了」、「人生苦過啤酒，喝起來就會是甜的」。

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