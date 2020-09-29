世界上總是充滿著許多出奇不意的事情！最近一段影片在推特上流傳，一名男子剛開始鼓起勇氣救起了掉進水中的小蛇，沒想到接下來卻有一隻「巨獸」從上方滑落，讓他瞬間嚇到，直接向後掉進水池當中。

WTF is going on here pic.twitter.com/bWy1ro8833 — The Unexplained (@Unexplained) September 24, 2020

根據外媒報導，這段影片由推特用戶「@Unexplained」上傳，最開始在畫面中可以看到，有一名男子站在一塊黑色斜坡邊緣，汙濁的水池當中有一條小蛇似乎正在掙扎著想要上岸，男子非常害怕，但還是鼓起勇氣抓住牠的尾巴，把牠拉到岸上。

但他一看見小蛇靠近就害怕地連連後退，小蛇也重新落入了水池當中，沒想到就在下一秒，一隻巨蟒突然從斜坡上方滑落，男子轉過頭就看見眼前的巨蟒，讓他瞬間嚇了一大跳，之後更是失足跌下水裡，1人2蛇就這樣都進到了水池當中。

影片曝光後，不少網友都十分震驚，也擔心起男子後續的狀況，「結尾那段真的把我嚇壞了」、「那條蟒蛇可能是看到他在救自己的朋友，所以滑下來幫忙了」、「所以之後那個男人怎麼樣了？還有第二段影片可以看嗎？」、「我很確定今晚我要做有關這個的惡夢了…」、「我的心臟差點不跳了！」。