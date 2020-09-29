不管是人類還是動物，母愛都是非常偉大的一種精神。嘉義縣阿里山有一隻流浪犬媽媽叼著自己的8隻幼犬偷偷放到民宿的平台上，民宿老闆發現後，發揮自己的愛心，不但幫助照顧這群母子，還替剛出生的小狗尋覓溫暖的新家，讓網友們看到後都非常感動。

目前流浪犬媽媽和小狗們都已順利找到新家(影片/十方山水民宿提供)

本月23日，「十方山水」民宿在官方臉書發文，指出有一隻流浪犬媽媽不畏艱辛，叼著自己的8個孩子來到了1公里遠的民宿，偷偷放置於平台上，總共奔走了約16公里，業者見狀不但沒有將牠們趕走，反而選擇照顧起這群母子，還貼心地替狗媽媽「做月子」，並稱讚牠的「母愛真偉大」。

不過為了顧及客人的安寧及安全，民宿老闆還是決定要將這群狗寶寶送養，特地發文要替牠們尋找溫暖的新家，在網友們的幫助下，短短3天就已經找到了3名新主人，到了27日更是順利全數送養，而民宿也決定要收編狗媽媽，因為擔心牠一次失去全部的孩子會傷心難過，所以還留下了一隻可愛的小黑狗來陪伴牠。

民宿也承諾等到小黑狗長大一點、斷奶的時候，就會帶牠去進行結紮，避免再經歷一次這樣的磨難，同時業者也感謝網友們的熱情與幫助，才可以在這麼快的時間內替這些小狗們找到愛心主人。