老虎又被稱為「百獸之王」，成年後過著獨居生活，幾乎難以看到合作狩獵。印度中部塔多巴安哈利老虎保護區內，雌虎瑪杜麗(Madhuri)與另一半疤面(Scarface)生下4隻小老虎，隨著牠們漸漸長大，也出現爭搶地盤的現象，其中一隻把其餘的3隻姊妹趕走，沒想到結局超展開，竟出現罕見「合作狩獵」行為。

3老虎被索娜姆(Sonam)驅逐後，沒想到返鄉看到姊妹有難，竟罕見的合作狩獵(影片來源/youtube/動物星球頻道/ Animal Planet Taiwan)

瑪杜麗生下4個小女兒，分別是索娜姆(Sonam)、夢娜(Mona)、蘿拉(Lara)及姬塔(Geeta)，一般來說，雄虎並不會照顧幼崽，因此都是由雌虎獨自撫養，經常將孩子藏匿於灌木叢和岩石縫隙中的巢穴，有趣的是，而瑪杜麗卻打破自然規則，與伴侶疤面共同撫育幼虎。

2年後小幼虎們也長大了，老虎本能驅使4姊妹產生1名新的統治者，因此出現爭搶地盤的狀況，其中最勇猛的索娜姆，不僅較好鬥且體型壯碩，決定驅逐其他姊妹，一一對牠們下馬威，由於索娜姆實力強大，因此其他姊妹並未做出太多反擊，而夢娜為第二強悍，因此還被規定不准再回塔利亞。

姬塔流浪期間闖入長吻鱷地盤，而夢娜則是餓了4天，其中最膽小的蘿拉，在放逐時遇到流浪公虎「軍刀(Sabre)」，進入發情期的牠們，在相處的過程中，一天交配次數高達50次，之後軍刀便離開，而「轉大人」的蘿拉生理成熟後，也讓牠有了自信與勇氣，決定回到家鄉與索娜姆爭奪權位。

夢娜與姬塔又餓又渴，竟決定合作狩獵，蘿拉也過來加入行列，3姊妹悄悄進入索娜姆的領地，而當時索娜姆正在狩獵，沒想到竟遭牛群包圍，導致牠狩獵失敗，而其餘3姊妹也抵達現場，牠們又再次成為一家人，這次則由蘿拉帶頭狩獵，索娜姆守在後面，其餘2姊妹從側邊包夾，4姊妹合作狩獵的行為，也讓專家們非常吃驚。