許多大學生都會利用課餘時間到外面打工，除了賺點零用錢還可以提前適應職場。但近日一名網友就上網抱怨，表示她有一名朋友到咖啡廳面試，沒想到店長竟然假借看課表之名，趁機狂偷看她手機裡的私人內容。文章也引起網友的撻伐，直呼「太噁！」

一名女網友在論壇Dcard發文，表示她朋友近日到台中某知名咖啡廳面試，過程中店長要求要看她的課表方便排班，沒想到朋友將手機交出去後，店長竟然刻意打開其他訊息及社群媒體等私人APP觀看，還佯裝是不會用手機。

後來朋友察覺有異，直接問店長說「是在看別的（程式）嗎？」對方還假裝沒聽到沒有回應，事後她發現店長不但知道要怎麼把打開的程式關掉，拿出來拍課表的手機根本就跟她同一款，這才知道前面裝不會使用，根本就是在說謊。

文章曝光後，大批網友紛紛留言痛批「亂開別的APP根本超有事= =」、「好噁心！應該跟總公司反應」、「很不尊重啊，根本侵犯隱私了」、「推上去，拜託通知總公司來處理，真的是不優的店家」「很糟糕，你可以寫信去投訴，不過這個人感覺會電話騷擾，要注意後續的安全」。

另外還有人加碼爆料在這間店的經驗「我朋友之前去面試，一見面就上下打量，眼神真的很不舒服的那種！」、「這間是我這個月才離職的店，可是我做三天就不做了，做的慢會用推的把你推走，教人口氣很差，很不耐煩」、「教育新人方式是打開冰箱叫你自己用看的，做了3天就不做了，也沒給我薪水」。