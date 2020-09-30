動物若看到沒見過的東西，肯定會先抱著警戒心，有時甚至會被嚇到落跑。日本有一名貓咪飼主，日前在家中打掃，期間使用吸塵器時，豈料小貓似乎被機器的聲音嚇到，馬上奔進貓跳台上躲起來，還把頭卡在洞口中，僅露出一張受驚的臉。

日本飼主@mariemugi2養了一隻西伯利亞貓「小麥(ムギ)」，經常在推特分享愛貓日常，近日他在家中使用吸塵器時，由於小麥第一次看吸塵器，因此聽到機器發出的聲響，被嚇到馬上逃跑，隨即躲進貓跳台裡，還把頭塞在最小的洞口。

由小麥的頭比洞大，導致耳朵被遮住，只露出「懷疑貓生」的表情，好像在說「這一頭猛獸是什麼？為何會發出這麼恐怖的聲音」，而牠之後一直維持這個姿勢，直到默默睡著了，看起來並未受到太大的驚嚇，不過超萌模樣已融化百萬名網友。

不少人表示「敵不動，我不動的概念」、「想看又會怕的樣子」、「露出臉真是太好笑了，一種我聽不到，你就嚇不到我的概念」、「牠其實不是貓，而是松鼠吧！真的是太可愛了」、「我家的貓也超怕吸塵器，每次聽見聲音都會嚇到炸毛跑走」。