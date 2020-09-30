母愛是這個世界上最無私最深情的愛，不僅是人類，連動物都會為了孩子竭盡所能付出一切。國外一隻狗媽媽近日失去自己的狗寶寶後，竟親自挖了墳墓將小狗埋了進去，哀戚場面讓人看了十分心疼。主人也指出，這已經不是牠第一次這麼做了。

WATCH: This video shows a mother dog shoveling dirt into a grave, as she buries her dead puppy in Binmaley, Pangasinan on Wednesday.



Pet owner Lenny Rose Ellema said that her three-year-old Askal Bettie has lost a newborn for the third time. pic.twitter.com/Fwn5kRhaSG — The Philippine Star (@PhilippineStar) September 17, 2020

根據外媒報導，住在菲律賓邦阿西楠省（Pangasinan）的飼主愛麗瑪（Lenny Rose Ellema）養了一隻名為貝蒂的4歲狗媽媽，日前牠突然發現自己的幼崽一動也不動，雖然曾嘗試透過餵食喚醒牠，最後還是回天乏術，只好接受牠已經死去的事實。

愛麗瑪表示，「我曾試著將狗寶寶帶走，但貝蒂不讓我這麼做，所以我只好讓牠們留在那裡，直到貝蒂準備好埋葬牠。」隨後貝蒂親自在後院挖了墳墓，溫柔的放入死去的狗寶寶，並用口鼻填土埋葬。之後還躺在土堆旁好幾個小時哀悼，不肯離去，讓人為之動容。

愛麗瑪透露，貝蒂生上一胎時也有這樣對不幸夭折的狗寶寶，因為他們沒有特別訓練牠這麼做，所以十分驚訝。而貝蒂在幾天後就已經收拾好心情恢復成平常活潑的模樣，也能照顧其他的小狗了。

事實上，美國犬業俱樂部（American Kennel Club）曾指出，有研究顯示狗狗會為牠們的近親犬或親密的狗夥伴感到傷心難過。動物行為學家伯奇（Mary Burch）博士也稱「狗和人類會用相同的方式來表達悲傷」。