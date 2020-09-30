喝醉最好有人在旁邊照料，因為人在酒醉意識不清時，很容易發生意外。英國一名狗飼主，日前喝茫後回家準備睡覺，當她整理好棉被後，突然腳軟而失去平衡，眼看她就快跌趴在一旁的櫃子與電視上，所幸愛犬趕緊起身扶住主人，神奇的舉動也讓人驚呼。

昆圖斯（Hannah Quintus）養了一隻2歲半的黃金獵犬傑克斯(Jax)，日前她喝完酒回到家，準備就寢睡覺，但當時她意識已經有些模糊，就連腳步也站不穩，突然腳一軟幾乎要跌在電視上，而愛犬發現後，趕緊跳起身，用前肢扶住主人，讓昆圖斯安全的坐回床上。

而昆圖斯隔日起床後，查看寵物監視器畫面，才發現愛犬救了她一命，表示「當我第一次看影像時，我看了好幾遍後，才意識到牠在做什麼，我感到非常驚訝」，而傑克斯在7週大時，被昆圖斯領養回家，發現牠天生就很會關懷他人，總是喜歡擁抱與觸碰。

在 Instagram 查看這則貼文 hannnn（@hquintus）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 31 日 上午 5:27 張貼

昆圖斯提到，沒想到喝醉酒後，竟是愛犬救了她，「傑克斯做出像人的動作，把我扶到床上，真的很不可思議！」，而影片也被上傳至抖音(TikTok)，累積3百萬觀看次數，不少人驚呼「牠根本是守護天使」、「這肯定不是牠第一次救你」、「這就是為何狗是人類的好朋友」。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！