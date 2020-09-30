不少人妻擔心老公在外面吃飯不健康又浪費錢，都會貼心幫忙做「愛妻便當」。不過在日本有名丈夫卻從今年初開始，覺得妻子做的飯菜好像有點不對勁，決定在廚房裝攝影機偷拍，沒想到竟拍到讓他心碎的一幕，憤而提告。

根據日媒報導，日本神奈川縣有一對結婚多年的夫婦，今年50歲的上班族丈夫，從今年2月開始，覺得妻子做的餐點味道吃起來有點怪怪的，而且經常吃完後都會腹瀉或噁心嘔吐。為了查明真相，他決定在廚房裝設針孔攝影機。

沒想到在檢查畫面的時候，發現妻子在做菜的時候都會在他的餐點中加入洗碗精，讓他看了十分心寒。之後他保持冷靜，將「愛妻便當」保留下來，連同拍到的畫面一起交給警方。丈夫表示，2人感情早就出現問題，今年1月妻子也曾要求要和他離婚，請他搬出去，懷疑是因為他不同意，妻子才挾怨報復，但這樣的做法讓他非常痛心，堅決將49歲的妻子一狀告上法庭，控訴她想要謀殺。

此案今年8月開庭審理，法官判決指出，妻子添加的洗碗精用量不高，不足以致死，但長期吃下肚還是會對身體造成危害，故將她依故意傷害罪起訴，最高恐處15年以下有期徒刑，或易科罰金50萬日圓（約新台幣13萬元）。