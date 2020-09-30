中秋節即將到來，不妨趁著中秋連假，去臺北市立動物園碰碰運氣，看能否見到大貓熊「圓寶」、馬來貘寶寶「貘豆」吧！由於受到鋒面南下影響，因此台灣氣溫也跟著下降，連假期間北部低溫大約介於攝氏22至23度，而臺北市立動物園也表示，假若室外溫度不超過27度，「圓仔」與媽媽就有機會到戶外活動場踏青。

不只人要過中秋節，大貓熊也要感受中秋氣氛，臺北市立動物園在10月1日上午11點左右，還貼心準備特製的「神秘小點心」給大貓熊們，因此遊客在經過大貓熊館前時，別忘了停下腳步入館參觀，看看神秘小點心是什麼，大貓熊吃了又有哪些反應。

「圓寶」雖然只能喝母奶，不過可以與媽媽「圓圓」待在一起歡度佳節（圖／台北市立動物園提供）

而大貓熊寶寶「圓寶」今天是94日齡，體重達到5,704公克，雖然保育員有準備中秋點心，但由於牠才剛長小乳牙，必須等到5個月左右時，才會長出24顆牙齒，7至8個月大後開始換牙，漸漸長出42顆恆齒，才能吃母乳以外的副食品，直到1歲半左右完全斷奶，主食才會轉換成全竹大餐。

北市動物園在中秋節，還為大貓熊們準備中秋特製點心（圖／台北市立動物園提供）

因此目前「圓寶」還是只能喝母奶，不能與爸爸、媽媽跟姊姊，一起享用中秋點心，不過牠可以與媽媽「圓圓」待在一起歡度佳節，這可是未成年大貓熊特有的待遇，而臺北市立動物園最後表示「在此也要提醒出外打拼的遊子們，記得把握難得的假期，返鄉和家人團聚，共享天倫，臺北市立動物園祝大家中秋節快樂，閤家平安！」。