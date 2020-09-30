不少人在走路、搭車的時候都會習慣聽音樂解悶，但一定要隨時注意交通狀況，以免發生致命危機。國外一名男子過平交道時就因為戴耳機的關係，完全沒注意到有輛火車正高速駛來。所幸他飼養的寵物狗十分機警的拉住他，才保住一條小命。

根據外媒報導，英國約克郡柯汀漢姆（Cottingham）的一名男子，本月初經過布里斯托（Snuff Mill）的平交道時，疑似因為戴著耳機聽音樂，完全沒有注意到有一輛火車正朝他高速行駛而來。

當時火車上的車長透露「我一直不斷鳴笛，但他竟然完全沒有反應繼續往前走，我只能繼續不斷按喇叭提醒，同時一邊緊急剎車」眼看火車距離越來越近，該男子飼養的狗狗才發現狀況不對，即時做出反應讓主人抬頭，並在千鈞一髮之際閃開，以2公尺距離之差和死神擦肩而過。

英國鐵路公司事後也表示，即使踩下緊急煞車，要讓高速行駛中的火車完全停住至少需要2000公尺的距離，況且在鐵軌上運行的火車也沒辦法突然轉向，如果小狗沒有及時叫住主人，後果恐怕不堪設想。