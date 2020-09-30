動物年紀大了，身體機能也跟著老化。泰國有一頭老象，受到嚴重便秘困擾，讓牠身體非常不適，獸醫師為了醫治牠，便用灌腸的方式幫牠排便，期間甚至被大象糞便噴到滿臉都是，糞便猶如「黃金瀑布」傾瀉而下，震驚畫面曝光後，讓不少人相當佩服。

清邁大象自然公園(Elephant Nature Park)一頭老象拉娜(Lana)，近年來便祕狀況非常嚴重，若不立即治療恐會喪命，因此獸醫師便決定用「灌腸」的方式，協助拉娜排便，只見他們穿上雨衣，並將老象肛門口的阻塞物拉出，突然間腸道內的糞便與液體跟著噴出來。

而正對拉娜屁股的獸醫師，更是被「黃金瀑布」噴的滿臉都是，不過當下他們並未露出嫌惡的表情，臉上反而是掛著笑容，對他們而言，大象的健康才是最重要的，影片由獸醫師Channarong Srisa-ard上傳，又被臉書粉專「Samui Elephant Sanctuary」分享。

目前拉娜狀況已好轉，而為何大象會出現便秘問題，粉專「Samui Elephant Sanctuary」也表示，原因有很多，當大象年齡越來越大，消化系統也會出問題，因此平時需要特殊飲食。影片獲得13萬人按讚，不少人佩服的說「好震驚的畫面，可以感覺大象舒服多了，很高興有人致力照顧大象」。