近日有一隻迷你豬自己搭地鐵出去玩的影片在網路上引起瘋傳，除了對著鏡頭賣萌之外，腳上竟然像是表演特技一般，踩著小皮球當成移動工具前進。短短時間就吸引千萬人收看，但這段影片背後其實藏有驚人玄機。

推特帳號名為micropig_Pinky的日本網友日前上傳了一段影片，可以看到人來人往的地鐵車站中，竟然有一隻粉紅色的小豬咬著票卡自己通過閘門，腳上踩著皮球快速前進，看到鏡頭在拍攝還露出呆萌的表情放電。

影片曝光後掀起熱議，截至目前為止已經吸引逾1400萬人觀看，有不少網友都十分好奇小豬是怎麼自己搭地鐵的。但實際上，這隻小豬是micropig_Pinky創造出來的動畫角色，他透過日常實景和動畫小豬融合在一起，創造出毫無違和感的逼真畫面。

真相曝光後也讓不少網友紛紛留言表示「好逼真的畫面，第一眼以為是真的」、「小豬下一部可以直接進軍好萊塢了吧」、「豬豬金派，竟然正大光明的逃票」、「畫風太逼真了，根本看不出來是動畫！」、「看鏡頭那秒那可愛了啦！」、「看完之後心情莫名很好欸」、「直接被萌哭」。