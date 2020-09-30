遊樂園好吃又好玩，歡樂的氛圍深受民眾喜愛，是許多人最喜歡的地方之一。有網友就十分好奇大家最討厭的遊樂設施是什麼？文章引起熱烈討論，其中有2項設施就被鄉民推舉為超級大魔王，直呼：「玩了超痛苦」。

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「鄉民最討厭的遊樂園設施？」發文，表示每個人從小到大應該多少都有到遊樂園遊玩的經驗，除了設計主題跟調性不同之外，裡面的的設施不外乎就是雲霄飛車、旋轉木馬、碰碰車等，但他還是好奇想知道「鄉民有沒有那種死都不想上去的遊樂設施？或是覺得很頭暈，生理上無法接受的？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛透露自己最害怕的設施「360度都不喜歡，頭會痛」、「自由落體的都無法QQ」、「太惡意的想要你吐的都不喜歡」、「我都不太會暈 只怕高速俯衝那種」、「鬼屋，對工作人員跟玩的人來說都是種負擔」。

其中有不少網友都狂推「咖啡杯」跟「海盜船」這兩個大魔王「咖啡杯，頭暈超痛苦」、「咖啡杯，絕對催吐機」、「海盜船，玩這個心臟會很癢」、「海盜船，每次坐都看到有人吐」、「海盜船坐幾次都超怕，那個垂直時的懸停真的不行」、「咖啡杯+1 不可怕但是我很會暈」。