不少飼主都很希望可以了解自家的愛寵在想些什麼，因此「寵物溝通師」這項職業也越來越盛行，只不過說的內容究竟是真是假也只有當事人才知道。最近，一名女子帶著愛貓去進行寵物溝通，沒想到愛貓卻訴苦說總有一個「壞姐姐」會偷拔牠的毛，意外揭開了男友劈腿的真相。

這名女網友在《靠北星座》中投稿，表示自己在2、3年前和男友一起領養了一隻貓咪球球，最近她的閨密剛好帶著愛犬柯基去做寵物溝通，覺得非常準，於是也邀請她帶著球球體驗看看，還熱心地說會負擔費用，她只好半信半疑地去見溝通師。

沒想到這名寵物溝通師非常厲害，神準地描述出了球球的個性、喜好與習慣，然而下秒卻突然詢問PO主是否有和姐姐一起住，因為球球竟向溝通師抱怨，說有一個壞姐姐都會欺負牠、偷拔牠的毛，所以每次那個壞姐姐來牠都會躲到床下。

但PO主卻相當疑惑，因為家裡只有自己和男友居住，平常也不太會有人過來，所以對溝通師的這個說法抱持著不信任的態度；事後，她決定打給男友套話，表示自己已經知道對方劈腿了，沒想到男友沉默了一陣子後竟真的承認了，讓PO主氣得提出分手，帶著球球一起離開。

貼文曝光後也引起網友熱議，大家紛紛留言：「可能是閨蜜發現男主出軌」、「太神奇了！求寵物溝通師在哪」、「多買些罐罐給球球，球球讓妳遠離不對的人！」、「所以家裡有養毛孩的注意點別亂搞，人家都在看」、「偷吃偷到家裡來，還偷拔人家貓的毛」。