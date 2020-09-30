鸚鵡會模仿人類說話，其中非洲灰鸚鵡(African grey parrots)甚至能學舌2千個詞語。英國林肯郡野生動物園(Lincolnshire Wildlife Park)擁有1500隻鸚鵡，上個月剛接收新的一批，卻發現牠們竟會講「髒話」，當時逗得工作人員哈哈大笑，而鸚鵡開始變本加厲，還對遊客講，園方只好將牠們隔離、禁止交流。

"All sorts of obscenities came out." 由 Lincolnshire Live 發佈於 2020年9月28日 星期一

根據《Lincolnshire live》報導，動物園中的弗里斯科尼區(Friskney park)於2003年開放後，飼養1500多隻鸚鵡，8月15日又接受新的一批，被不同主人遺棄的5隻鸚鵡，分別是Eric，Jade，Elsie，Tyson和Billy，並安置於同一個房間，但工作人員很快就發現，這批鸚鵡竟會說「髒話」，當時逗得現場人員捧腹大笑。

動物園執行長尼柯爾（Steve Nichols）表示，這反而會鼓勵鸚鵡繼續講，提到過去25年來，部分鸚鵡會說出下流的話（blue language），而他們早也習慣了，遊客甚至會覺得有趣，「但巧合的是，同一批接收的5隻鸚鵡全都會說，還互相學習，這意味著房間內只剩髒話，你一言我一句，而當牠們發現遊客會笑時，狀況就更嚴重了」、「每次我走過去，都會被叫胖子」。

「髒話鸚鵡幫」日前還對一名少女口出惡言，即使當時遊客並未生氣，也沒感到不適，甚至覺得有趣，但下周動物園還有小孩子要來參觀，也擔心會對小朋友造成影響，因此園方決定先將牠們隔離，至少別讓3、4隻擺在一起集體爆發，「也希望牠們向周圍其他鸚鵡學習，牠們是非洲灰鸚鵡，非常善於模仿各種發聲」。