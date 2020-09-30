前陣子英國BBC教炒蛋炒飯的影片因為被馬來西亞網紅羅傑叔叔（Uncle Roger）評論後爆紅，影片中主持人赫莎（Hersha Patel）用濾網瀝乾白飯的做法讓不少亞洲人都備感崩潰，沒想到這次輪到英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）被點名，奇葩的做法同樣被大批亞洲網友吐槽。

傑米奧利佛的蛋炒飯教學(影片來源/YouTube/杰米奥利弗)

傑米在今年2月初時，於自己的YouTube頻道上傳了炒飯的教學影片，他使用了橄欖油、平底鍋、即食飯等材料，此外更是放入了「辣椒果醬」，飯炒到一半時加入冷水，最後還捏碎嫩豆腐丟入鍋中和飯一起翻炒，雖然他相當滿意自己的成品，但從影片的倒讚人數比按讚人數多，突破1.9萬就可以得知，這樣的特殊作法似乎不被大部分網友接受。

有PTT的網友對此就非常好奇，這個蛋炒飯做法是不是傑米自己發明的，也有些同情他，「負評比正評多是不是有點慘？」，不過許多台灣網友也都同樣無法接受，「那辣椒醬看起來超不妙的」、「沖冷水後面就不用看了」、「加水就是邪門歪道了，豆腐也是亂加，含水量那麼高的東西，這樣炒根本沒香味」；但也有人緩頰，認為蛋炒飯其實並沒有所謂的「正確做法」。

羅傑叔叔吐槽傑米的蛋炒飯(影片來源/YouTube/mrnigelng)

事實上，羅傑叔叔在8月底就已經拍過評論傑米做蛋炒飯的影片，一開始就先吐槽他「出了25本書卻買不起一個炒鍋」，之後也對於加入辣椒果醬、冷水以及捏碎的豆腐相當不能接受，也批評炒飯成品太過濕潤，「這米能用來照鏡子，花木蘭看到都要開始唱歌了」。