前世究竟真的存在嗎？一名媽媽在《爆怨公社》中透露自己的3歲兒子經常會哭鬧著表示想去台中，讓她感到非常疑惑，不過就在某天她幫兒子洗澡的時候，他竟突然曝光了自己的前世記憶，驚人的發言讓媽媽瞬間嚇壞了。

這名女網友在PO文中指出，自己有一名3歲8個月的兒子，雖然從出生到現在只去過台中2次，但他卻非常喜歡提到台中，還會一直說自己的家就在台中，每次家人問他要去哪裡，兒子也總會堅持回答台中，甚至有幾次還哭鬧著要去，這讓身為母親的PO主非常不解。

然而，就在某次她幫兒子洗澡時，他卻突然語出驚人，提到位在台中的家失火了，「火很大，但是大家都逃出來了」，PO主問起家裡都有哪些人，兒子則回答「爸爸、媽媽、我、妹妹，還有一個很小的弟弟」，但因為弟弟太小了，所以不常跟他玩，之後也描述台中的家很大，還堅持稱門是灰色的，她也無奈吐槽兒子是「孟婆湯沒喝乾」。

此外，PO主也分享了兒子的胎內記憶，他說自己和妹妹一起待在媽媽肚子，都會玩火車或長條物的玩具，她推測應該就是臍帶，而且兒子也自曝，還沒出生時「和妹妹一直在找媽媽，可是我們一直找不到媽媽…」，讓PO主聽到後瞬間紅了眼眶。