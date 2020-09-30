狗狗一般都給人活潑、愛交朋友的印象，但日本女星夏本あさみ家所養的小狗似乎卻有點與眾不同，平時在家牠總是呈現「笑臉迎人」的狀態，沒想到被送到寵物旅館後，竟瞬間變臉，超厭世的表情讓主人笑到不行。

夏本あさみ在推特「@natsumotoasami」分享了自家愛犬的照片，平時在家裡只有牠一隻狗的時候，見到人總是會露出燦爛開朗的表情，心情非常愉悅，是一隻非常喜歡人類的狗狗，但有趣的是，身為狗的牠竟然十分討厭自己的同伴，每每被送到寵物旅館、碰到其他熱情的狗時，牠就會擺出一張超厭世的表情，讓夏本あさみ笑到不行。

不過夏本あさみ也透露，自家愛犬在過去還是有遇過幾隻第一眼開始就很合得來的狗朋友，但就像人類一樣，狗狗也會適度地保持距離感或取決於彼此的合適程度來交朋友。而2年多以來，她也都是和同樣的寵物旅館、美容師配合，工作人員都會依照狗狗的性格安排活動，來保證牠們的安全。

這隻狗狗的「厭狗情結」也逗笑了不少網友，「整個呈現眼神死的狀態，狗討厭狗真的太有趣了！」、「這個表情怎麼跟人類一樣阿，笑死我了」、「表情看起來就像在說：『我為什麼要和這些狗在一起』一樣」、「人類也是有『討厭人類但喜歡狗狗』的類型」、「拍照的人為什麼不救！」。