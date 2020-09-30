情侶交往後總會帶另一半回家「見家長」，而大部分的人也都希望可以在準岳父岳母的面前留下好的第一印象。最近，有網友就分享自己到女友家和女友家人一起打麻將，結果自己手氣超好一直贏錢，情不自禁喊了一句「舒服！我要飛上青天，你們被電爆了！」，讓女友爸瞬間暴氣，要他「滾蛋」。

這名網友在《靠北女友my girl》發文，提到前陣子到女友家和她的家人一起聚餐，吃完飯後哥哥提議打麻將，於是PO主和女友、女友爸跟女友哥4人湊成一桌，第一輪就骰到PO主做莊，結果他的手氣超好，竟連莊13回，還自摸了共7把。

沒想到，下莊後竟還摸了一把migi五暗刻，不斷贏錢讓他心情超好，一不小心就嗨過頭，高喊：「舒服！我要飛上青天，你們被電爆了！」，女友爸一聽瞬間暴氣，臭著臉拍桌要PO主「滾蛋」，這樣的尷尬遭遇讓他相當無奈，忍不住直言：「他爸爸牌品也太差了吧！」。

此文一出，網友們對PO主的行為都感到有些傻眼，認為他不太懂得做人，「打了一篇這麼長的文章，自己還看不出問題在哪？我也是佩服你了」、「牌品是差，但你也白目」、「岳父放槍都不能胡的局，自摸要打掉，眼色驚麥（很差）」、「你是不是想分手但是找不到藉口？」。

但也有人覺得PO主這樣做自己並沒有問題，「我還是覺得做自己最爽，不能接受真實的你，戴著面具也累」、「我覺得還好，有些人不管跟誰相處，他就只有一種模式而已」。