晚上光線昏暗、視線不清楚，有些畫面不仔細看真的會嚇一大跳！一名網友最近就在晚上替阿嬤移動機車，然而卻在車廂處看見一個「黑色長條物」，他以為是一條蛇，受到不小的驚嚇，趕緊拿出手電筒確認，沒想到一看卻發現竟然是一條茄子，讓他超級傻眼。

這名網友在《爆廢公社》發文，表示自己在30日凌晨時分替阿嬤移車，然而卻在一片黑漆漆的情況下看見阿嬤的機車車廂處，有一條不明的「黑色長條物」懸在空中，他頓時間嚇了一大跳，以為自己碰到了「車廂有蛇」的窘境，趕緊拿出手機打開手電筒，沒想到卻發現這「長條物」的真實身分，竟是一條茄子，讓他超級傻眼。

從PO主分享的照片中可以看到，原本現場的光線非常昏暗，那根長條物乍看之下確實和蛇有點相像，不過手電筒的燈光一照，就可以清楚看見，阿嬤的車廂似乎夾住了茄子的蒂頭，讓它整根直直地懸空在車旁，對於PO主而言可說是虛驚一場。

網友們看到照片也都忍不住哈哈大笑，直呼這是「阿嬤送的驚喜」，「你這個好好笑喔，真的會以爲是蛇欸」、「晚餐剛好吃這個，差點噴出來」、「阿嬤的防盜技巧！果然老人家的智慧比高科技有有效」、「我知道這樣不對…但我腦海中閃過一個大膽的想法」、「妳發現阿嬤的祕密了」、「阿嬤的車廂總是有很多神奇的東西」。