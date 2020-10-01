台灣氣溫近日逐漸轉涼，開冷氣的次數也降低，吹冷氣雖很舒服，但容易吸走肌膚水分加速老化，對寵物也會造成影響。日本一名貓咪飼主，發現夏天到了，動物應該進入換毛季節，豈料家中愛貓的毛卻還是非常厚重，詢問網友才發現，大家都有相同狀況。

日本網友@huku_Ragdoll201先前發現，從8至11月時，家中愛貓應該會因季節而換毛，但牠不僅沒有掉毛，反而好像長了「胸毛」一樣，頸部及胸前附近的毛仍非常濃密，讓他感到相當不解。

之後有網友@ChopStickChase也分享類似照片，指愛貓雖然是長毛貓，但到了夏天也會換毛，冬、夏兩季的貓毛量還是有差異的，但去年夏天牠全身仍是蓬鬆的毛，才發現原來是牠冷氣吹太多了，身體誤以為還是冬天，因此才沒換毛，甚至越長越厚。

神奇的現象，讓不少人直呼有趣，紛紛指家中貓咪也出現相同情況，提到「該不會我家的也是？總是待在冷氣房的傢伙...」、「尤其在冬天，貓的毛多到像絨毛玩具，有時隨著天氣變冷，顏色也會變暗，而夏季和冬季，顏色也會有些許不同」。