2020年天災人禍不斷，除了新冠肺炎疫情的肆虐，還有許多名人突然離世，讓我們體會到人世間的無常。對此，一名網友就好奇在網路上發問，想知道人在離世的瞬間究竟會看到什麼？結果真的釣出一名曾瀕死的男子分享，讓眾人嚇傻。

一名網友在PTT八卦板以標題「人死掉的那個瞬間會看到啥？」發文，表示他認為人類其實很脆弱，任何小小的意外都有可能是致命危機，像是「跌倒命中要害還是可能掛掉」等等，這也讓他好奇「人在頻臨死亡的時候，還聽得到聲音嗎？還是會看見什麼呢？有沒有過來人說一下」。

文章曝光後掀起熱議，其中就有一名網友現身說法，分享自身的瀕死經歷，該網友指出，一開始會全身無力，接著嗅覺會消失，之後視線會從外圍逐漸慢慢變黑，雖然手的觸覺正常，也聽的到聲音，但「聲音聽起來好像在遙遠的彼方」。

接著突然像是「提線人偶的線忽然被全部剪斷，整個人直接倒地」好在他大概在10秒後就醒來，整個過程大概不到3分鐘，但是「沒有人生跑馬燈，沒有先人來見我，沒神沒佛沒鬼，沒牛頭馬面」在那一瞬間，他腦中只有「倒下前找人顧著我」這個想法而已。

有不少網友看了質疑他只是昏倒，不算是瀕死經歷，但該名網友表示「對！就結論來說我只是昏倒，但很多人是起不來的」也透露事發後有去醫院檢查都沒有任何問題，可能是「單純重開機」罷了。此文也引出其他人分享類似經驗「我是一片黑，眼皮睜不開，手腳有感覺但不能動」、「這我遇過，那時我在整骨，當下所有人都嚇到」。