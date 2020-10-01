獅子又被稱為「萬獸之王」，看似凶猛的牠們，其實也有害怕的時候。大陸江蘇南通森林野生動物園有一隻小獅子，日前保育員打算幫牠洗澡，但由於這是牠的第一次，因此讓小獅子非常緊張，期間甚至翻牆企圖「越獄」逃跑，豈料被逼泡水後牠秒投降。

根據《梨視頻》報導，南通森林野生動物園以大規模野生動物放養，以及自駕觀賞為特色，園區內有大貓熊、亞洲象、袋鼠和白獅子等，因此深受遊客喜愛，9月下旬時園內的小白獅「阿飄」，剛滿3個月多，因此保育員打算幫牠洗澡，不過這是「阿飄」第一次洗澡，因此讓牠感到非常害怕。

「阿飄」期間為了躲避洗澡，還試圖翻牆逃跑，就連保育員拿著玩偶誘惑牠，「阿飄」也完全不予理會，但最終還是被抓了回來，被逼著放進水盆中洗乾淨，原本滿臉焦慮的「阿飄」，泡水又經保育員搓澡後，牠才發現沒有那麼恐怖，甚至還非常舒服，露出滿意的表情，看起來非常享受。

超萌影片曝光後，不少人被融化，表示「洗臉臉好可愛，洗下來的水好髒，都是泥巴水」、「原本還這麼倔強，沒想到太舒服秒妥協」、「動物也逃不過人類的『真香定律』」、「超兇的獅子，沒想到還有這麼可愛的一面啊！」。