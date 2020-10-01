自媒體的經營蔚為風潮，每個人都可以在個人社群上分享的自己的日常生活，對角度、濾鏡、背景等條件也越來越講究，可以說是全民皆網美的時代。但通常一張成功的美照背後都有一位偉大的攝影師，日前一名攝影師就在推特上分享自己拍攝美照的幕前幕後花絮，吸引萬名網友狂讚。

一名來自日本長野的攝影師關一也，經常在推特上分享自己的攝影作品以及相關花絮，日前他上傳了一張絕美的「湖中仙女」圖，只見一名身穿白色洋裝的長髮正妹，站在溪流中間的石頭上仰望陽光，配上身後秀麗的山水美景和藍天白雲，就像是剛出水的女神，仙氣逼人。

但從關一也上傳的另一張照片可以看到，他為了拍攝這張美照的完美角度，竟然「滅頂」！只見他整個人潛入水中，只留下高舉相機的一雙手在水面，最後他也在文中寫道「攝影師認真起來就是這個樣子！」。

文章曝光後掀起熱議，也吸引逾萬人按讚分享，不少網友紛紛留言「男友們學著點！」、「為了拍出美照，攝影師真的犧牲了」、「小弟佩服佩服」、「攝影師內建防水功能」、「辛苦了～」、「被你在不穩定河流中的攝影技術驚呆了」。