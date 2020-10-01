你有看過白子綠蠵龜嗎？澎湖縣望安鄉的西安瀨灣仔沙灘上，30日上午6點有剛孵化的綠蠵龜，正賣力的爬進大海，其中還有少見的白子綠蠵龜寶寶，而沙灘卵窩上層還有幾隻未孵化的綠蠵龜，但已沒有生命現象，也包含另1隻白子的寶寶，寶貴畫面曝光後，讓網友都非常驚訝。

「澎湖縣政府農漁局」在臉書分享喜訊，指望安鄉公所圖書館的綠蠵龜巡護志工於9/29晚上，在瀨灣仔沙灘上發現有綠蠵龜破土，而由於海龜會分批孵化破土而出，因此隔日他們又至現場觀察，並拍下珍貴的畫面，其中竟還出現1隻少見的白子綠蠵龜。

許姓志工也在現場發現，沙灘卵窩上層還有數隻綠蠵龜寶寶，雖然孵化了，但已無生命跡象，由於其中還有另1隻白子綠蠵龜，因此志工對未存活下來的白化症及正常小海龜進行採樣，並護送回馬公製作成標本，或供望安當地進行環境教育展示使用，加深居民跟遊客對海洋環境保育的觀念。

今天早上06：00多 綠蠵龜游向大海 澎湖望安西安瀨灣仔沙灘 還有一隻白子綠蠵龜 加油新生命 感恩許振作大哥分享 由楊土發佈於 2020年9月29日 星期二

白化症也就是俗稱的「白子」，因體內缺乏黑色素，因此使眼呈紅色、毛髮與皮膚顏色則呈現白色，不只發生於人類身上，在魚類、兩棲類、爬蟲類、鳥類及植物都能見到，不過因白子易受陽光而灼傷，且沒有保護色保護，也容易被天敵捕食，所以鮮少有白子能活到成體，這也是野外白子極少見的原因。據《中央社》報導，澎湖望安綠蠵龜產卵棲息保護區共6處，面積23公頃多，10多年來，每年都小海龜孵化，今年首次有白化小海龜。