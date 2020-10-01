高雄一間水產行日前因惡意逼車，導致重機騎士發生事故，12年來更是累積28筆違規罰單，讓不少人質疑「水產行真的很好賺嗎？」，甚至有人指水產行月收從數百萬到上億都有，一名家裡做海鮮大賣的網友表示，一個月想要做到數百萬至上億，規模肯定不小，指不是每個做海產的都這樣。

一名家從事海鮮大賣的網友在ptt提到，他家原本從小攤販開始做起，攤位大約十坪左右 而冷凍庫則另計，當時在傳統市場裡，算是生意最好的一家，「攤販的利潤大概就是公斤進台斤賣，也就是賺四成」，但賺的多寡還是要看現況，10幾年前一個月約賺15至20萬。

但從2010年以後，則降到10至15萬，由於月收變少的關係，因此原po的父親改大賣、攤販都做，「所謂大賣就是凌晨1點，漁獲會進到當地的魚市，魚市人員喊價由大賣老闆買下後轉手賣掉，賣攤商利潤很低，在中部只有3%加籠子錢」。

而好賺的就得找餐廳或買大量的客人，「大戶一點一天做個40萬差不多，節慶過年一天一百萬也是正常」，但並不像其他網友所說的，月收從數百萬到上億，主要還是得視規模與現況，「可能我們比較小家，還真的不到一個月數百萬上億，要做到那種規模一定有，但不是每個做海產的都這樣，討口飯吃而已」。