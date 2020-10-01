詐騙案件層出不窮，大部分的被害人均為剛學會使用智慧型手機的高齡長輩。一名網友的阿公日前就被詐騙集團盯上，沒想到卻因為瘋狂答非所問，造成詐騙集團數度崩潰，讓原PO看了也忍不住笑稱「謝謝詐騙小姐或先生，辛苦了！」

一名網友在Dcard以標題「謝謝詐騙集團陪我阿公聊天」發文，表示他阿公今年70歲，還在學習怎麼操作智慧型手機，目前比較上手的只有在Line打字跟發照片而已。但自從學會用Line之後，阿公每天都會傳早安長輩圖給所有聊天室好友，因此經常遇到詐騙集團。

日前其中一名詐騙集團不斷對阿公傳送賺錢話術，希望可以吸引阿公投資，但是不管對方講得多賣力，阿公不是回傳長輩圖就是答非所問，像他曾經問阿公「你的手機是安卓還是蘋果呢？」阿公竟然回答「小姐我的是遠傳4G！」讓詐騙集團聽了滿頭問號。

最後經歷數10天的努力，詐騙集團終於被阿公打敗，宣告放棄。文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「為什麼看阿公一直傳早安覺得很好笑哈哈，詐騙集團也是很有毅力XD」、「阿公太可愛了，詐騙集團的也很可愛」、「遠傳4G很好笑欸」、「比親人還有耐心」、「第一次覺得這個行業很有愛」。