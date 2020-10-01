新冠肺炎的疫情今年肆虐全球，讓不少人的工作都受到影響，許多商家也大嘆生意難做，但如果接到大筆的訂單恐怕要先確認清楚，以免發生意想不到的慘劇。大陸一間超市日前收到價值1千萬台幣的茅台酒訂單，員工雖然被嚇到還是照常備貨，沒想到出貨前竟發生慘劇。

大陸一間超市日前收到價值1000萬台幣的茅台酒訂單，最後雖然發現是誤訂，但買家雄厚的財力卻意外成為焦點。(影片來源/YouTube/CHINA LIVE/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，陝西省西安市一間超市員工，日前上班時突然接到一筆訂購100瓶茅台酒的訂單，該牌茅台酒一瓶要價4萬2999元人民幣（約新台幣18.5萬），總額高達400萬人民幣（約新台幣1825萬），且已經付款完成。

超市店長看到這麼大筆的訂單瞬間嚇傻，但認為付款完成應該不是惡作劇，因此趕緊聯絡採買廠商，已經物流業者進行備貨。等到一切就緒，店家開始聯絡買家準備出貨，沒想到對方否認有訂購，稱是家裡孩子亂玩電話才導致送出訂單，讓該超市店長瞬間臉綠。事後店長也表示，為了避免這種情形再次發生，未來會在高單價的商品設置限購數量。

文章曝光後引起話題，網友全部都對該名買家竟然能對千萬訂單付款完成感到訝異，紛紛留言「強就強在，居然這400萬都付款成功了」、「我的餘額會阻止這場事故的發生」、「關鍵是付款400萬」、「現金400萬！到底是什麼家庭？」、「突然慶幸自己窮，不會給下一代留機會」、「我只能點100瓶礦泉水」。