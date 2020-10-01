大部分的電梯按鈕設計簡單，1樓就標示1樓，地下室1樓就寫B1，讓人一目了然，日前南韓有一棟新落成的大樓，電梯設計卻非常特殊，有別於過往的樓層獨立按鈕，上面數字僅有0至9，宛如計算機的設計，讓人看得匪夷所思，更有人直呼「喝醉的人直接睡在電梯了」。

臉書粉專《從台灣宅到韓國 집순이의 연습장》表示，先前看到韓國網友分享的照片，只見新落成的電梯按鍵，與普通搭乘的電梯不同，上面的按鍵數字只有0至9號，而英文字母也是單一按鈕B和C，讓人得霧煞煞，假若想要搭到10樓以上，究竟該要怎麼按。

韓國網友分享最近新落成大樓裡的電梯按鍵 台灣現在也有這種嗎？ 說實話我剛看到這個照片的時候罵了下髒話：弄這麼複雜要死哦搭個電梯這麼考驗人生嗎😫 不過再仔細看看其實也沒那麼複雜 就是不知道老人家能不能適應 ((其實不能適應的只有我？ 韓國網友的反應也幾乎都在說是不是太為難老人，動作慢的老人家怎麼辦 還有很多人說喝醉就回不了家，一輩子都回不了家😆 由從台灣宅到韓國 집순이의 연습장 發佈於 2020年9月4日 星期五

電梯上也曝光按法，如果想要搭到10樓以上，需先按「十位數」再按「個位數」，例如13樓要按下1後再按3，而想到地下室的話，就按得先按B再按樓層數字，讓粉專無奈表示「說實話，我剛看到這個照片的時候罵了下髒話：弄這麼複雜要死哦！搭個電梯這麼考驗人生嗎？」。

更指搞懂規則後，使用起來其實並不難，只是與以往的電梯按法不同，「就是不知道老人家能不能適應，韓國網友的反應也幾乎都在說，是不是太為難老人，動作慢的老人家怎麼辦，還有很多人說喝醉就回不了家，一輩子都回不了家」。不少台灣網友也看傻「這種電梯必須請個電梯小姐」、「電視遙控器的按法」、「我就好奇了，按99會去哪？」。