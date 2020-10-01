對於愛情，每個人對另一半的外型、身分、個性都有很多想像，但真的遇到的時候，想擋都擋不住。一名男大生日前就意外發現自己的媽媽竟然愛上女友的爸爸，讓他不知道該如何是好，只能崩潰上網求救。

一名男大聲日前在網路論壇《Zuvio 校園》以標題「我的媽媽跟女友爸爸搞上了」發文，表示近日不小心發現自記的媽媽和女友的爸爸再一起，雖然2人都已經離婚恢復單身，所以並不是什麼不道德的事情。但是他認為「這樣我跟女友的關係就很奇怪啊」。

他指出，假如彼此父母結婚，那他跟女友也會自動變成兄弟姐妹的關係，光用想的就覺得很奇怪。忍不住直呼「我還不敢跟女友講這件事，怕她會跟我分手，媽並不知道我有交女朋友，我也不敢問，如果媽媽知道自己新對象的女兒是自己兒子的女友，也會受不了吧…」最後也崩潰稱「真心覺得好累」。

如偶像劇般的情節引起熱議，有部分網友紛紛歪樓留言「家有女友，真人版？」、「還好吧？ 親上加親啊」但大多數的網友反而安慰原PO事情沒有那麼嚴重「標題很驚悚，但都是單身狀態，那我覺得無妨啊！況且是你們先在一起，後才是爸媽，不過如果他們鬧掰，應該就尷尬了」。

還有人說「我覺得啦，你跟你女友的感情、關係應該別去和長輩之間的感情、關係去做牽扯，你們是你們，他們是他們，更何況你們都不小了，即使他們長輩倆結婚，你們的家庭關係在法律上只要不接受收養就不會變兄弟姊妹」、「好像要收養才有法律效力，所以應該沒關係，國中公民吧！可以找找看」。