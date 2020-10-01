不只是人類需要，狗狗也可以擁有自己的導盲犬！國外有一隻老毛孩，因為罹患眼疾只能摘除雙眼，讓主人十分心疼，為了讓牠可以像以前一樣到處玩耍，決定替牠領養一隻「迷你導盲犬」，幫助牠避開危險。

在 Instagram 查看這則貼文 Tao（@tao_mr_winky）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 上午 4:50 張貼

根據外媒報導，英國薩默塞特郡（Somerset）一隻11歲的黃金獵犬「陶」（Tao）之前得了青光眼，因為眼睛裡面的膿水無法正常排出，造成眼壓過大，更進一步引發強烈頭痛。醫生決定先摘除一邊的眼球，另一邊則靠點眼藥水改善。無奈到今年1月依然沒有好轉，只能忍痛將另一隻眼球摘除。

在 Instagram 查看這則貼文 Tao（@tao_mr_winky）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 上午 8:38 張貼

為了不讓陶因為失去視力而影響原本的生活，飼主梅蘭妮（Melanie Jackson）決定再領養一隻8周大的狗狗「奧柯」（Okko），2隻狗狗也很快就打成一片，成為形影不離的好夥伴，梅蘭妮心疼表示「因為牠已經看不到了，我們不想讓牠感到難受，所以才會決定再領養一隻狗狗當牠專屬的『導盲犬』，幫助牠並陪他一起玩耍。」

在 Instagram 查看這則貼文 Tao（@tao_mr_winky）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 8:07 張貼

目前16周大的奧柯，現在在外出時都會主動叼起陶的牽繩，引導牠走在安全的道路上，遠離任何危險，而梅蘭妮也透露，他們還是會持續訓練，讓奧柯成為更專業的「導盲犬」。