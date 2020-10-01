正所謂路見不平拔刀相助是美德，日前網路上瘋傳一段影片，只見一名好心男子站在斜坡邊緣，試著對溺水小蛇伸出援手，沒想到將小蛇救上來之後，斜坡上方竟然出現「龐然巨獸」朝著他步步進逼，最後好心男子和兩條蛇通通掉進水中，驚恐畫面讓網友看了尖叫連連。

WTF is going on here pic.twitter.com/bWy1ro8833 — The Unexplained (@Unexplained) September 24, 2020

推特帳號「The Unexplained」日前在網路上分享一段影片，只見一名好心男子，站在黑色的滑面斜坡上，目擊一條小蛇在水面上載浮載沉，儘管他感到害怕，但是最後仍硬著頭皮，對小蛇伸出援手，只是沒想到當小蛇被救起以後，卻不斷朝他靠近，嚇得他連連後退，最後小蛇因為斜坡太滑，又再度跌落水面。

驚人的是，這時突然從斜坡上方滑下一條體型比男子小腿還粗的巨蟒，朝著男子快速衝去，嚇得他重心不穩，直接失足跌入水面，巨蟒也跟著相繼落水，最後一人兩蛇全泡在水中。

短短20秒的畫面，一周內累積近50萬次點閱，不少人看了頭皮發麻，紛紛留言驚呼「最後那幕我真的嚇壞了」、「巨蟒滑下來的那剎那，我忍不住尖叫了」、「想知道那男的跟蛇最後怎麼了」、「畫面太震撼了」、「我覺得我晚上一定會做惡夢」。