日本美女藝術家杉浦由梨經常在社群媒體上分享無厘頭的創意作品，日前正逢《半澤直樹2》大結局，高達32.7％的收視率，讓日本再次出現半澤熱潮，杉浦由梨也搭上順風車，用泡泡做似顏繪，「整容」成為劇中的經典角色，畫面曝光讓人眼睛為之一亮！

日本藝能界在模仿這塊領域始終人氣不墜，無論是模仿職人或是搞笑藝人，幾乎都有拿得出檯面的模仿對象，日本新興的美女藝術家杉浦由梨則靠著純熟的「洗臉模仿」技藝，開創了模仿的新境界，並且經常在推特帳號「@sugiura16738120」，透過素顏洗臉，用綿密的泡泡勾勒出名人的臉型和五官。

尤其是要如何在有時效問題的泡泡消失前，完成維妙維肖的高難度模仿，也在在考驗著杉浦由梨的技術。

洗顔ものまね



①千鳥ノブ

②藤田ニコル

③ラグビー稲垣選手

④千原ジュニア pic.twitter.com/hXmxB31hey — 洗顔ものまね☁️ゆり (@sugiura16738120) March 1, 2020

而她之所以能在強敵環繞的日本藝能界中颳起新興的洗臉模仿，可從她在今年3月1日的第一則貼文中說起，當時她相繼釋出包括「千鳥阿信（千鳥ノブ）」、「藤田妮可（藤田ニコル）」、「稲垣啓太（橄欖球選手）」以及「千原弟（千原ジュニア）」等名人的「洗臉模仿」作品；一時間，在網路上爆紅，引起無數日本網友關注。

事實上，她早在2018年時就進行了洗臉模仿，當時還模仿了前SMAP成員「草彅剛」及老牌搞笑藝人「Downtown松本人志」；此次她再度搭上半澤熱潮，模仿了劇中經典角色，包括「半澤直樹」堺雅人、「大和田」香川照之等主要人物，再次引發網友熱議。