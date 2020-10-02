獅子偷跑出門還惹禍，下場慘了！南非西開普省（Western Cape Province）卡魯國家公園裡，有7隻獅子在一天內偷跑出園區2次，還捕食附近農場養的10隻綿羊，沒想到南非國家公園管理處（South Africa National Parks）評估後，竟派出直升機殺死7頭獅子，而事件曝光後，也引發野生動物組織不滿。

根據《News24》報導，卡魯國家公園的7頭獅子28日，在一天內偷溜出園區2次，第一次先是在清晨，還在附近農場裡咬死10隻綿羊，豈料被抓回來後，牠們晚上又溜出去搜尋羊隻屍體，南非國家公園管理處最終竟出動直升機，直接把偷跑的獅子射殺。

南非國家公園公關部主任塔克古里（Rey Thakhuli）提到，獅群位置在地形崎嶇的山區，導致園方無法徒步接近，而獅子已對附近居民與牲畜造成威脅，為了避免他們再度受到攻擊，因此決定撲殺獅群，一共殺了2頭未成年公獅、3頭未成年母獅及2頭成年母獅。

南非四爪動物協會主任麥爾斯(Fiona Miles)怒斥，「這對獅群而言，是非常悲慘的一天」，認為有問題的動物都是由人類引起，國家公園首要解決的方法，應該是以不危及生命為主，透過加強圍欄或定期周邊巡視等，在其他國家公園案例中，都有建立起適當的防掠食性動物圍欄，以降低動物與附近居民的衝突。

非洲國際動物組織負責人德爾辛克(Audrey Delsink)則提到，非洲的野生獅子剩不到2.5萬頭，牠們正處於消失危機中，在南非更是不到3千隻，「卡魯國家公園以獨特生態系為傲，但在處理人類與動物的衝突時，卻是以這種方式解決，撲殺應該是最後手段」。