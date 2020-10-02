女兒是爸爸上輩子的情人，從小細心照顧辛苦養到大，若是看到女兒出嫁，心裡總是五味雜陳。日前網路上傳流傳一張結婚照，只見新郎笑臉盈盈的牽起新娘的手，豈料一旁岳父的表情逐漸母湯，讓不少人表示「爸爸眼神好殺」。

照片被分享至《爆廢公社》，當時新郎開心的牽起新娘的手，而女方表情還顯得有些羞澀，兩人深情對望的畫面，也被一旁親友捕捉下來，但仔細看會發現，新娘旁邊站著她的父親，當他看到女兒手被牽時，眼神惡狠狠的斜瞪未來女婿，表情彷彿在說「如果敢讓她傷心，你就完蛋了」。

爸爸看到女兒結婚了，竟露出兇惡的眼神，彷彿在警告女婿「別想欺負她」（圖翻攝自/爆廢公社）

而當時婚禮現場還噴出煙霧，想要加強浪漫的氛圍，但搭配在新娘父親的畫面，反而覺得他像是氣到冒煙，讓原PO不禁笑著寫下「爸爸進入二檔...逐漸母湯」，而該名父親有趣的反應，也在網路上引發討論，照片更是獲得2.4萬人按讚。

不少網友笑翻表示「新郎背濕濕的…」、「搶走前世情人當然不可原諒」、「岳父：敢讓我女兒不高興，我就讓你一輩子都笑不出來」、「感覺一說錯話，馬上酒瓶就砸下去了」、「爸爸眼神殺」、「先下馬威，敢對我女兒怎樣，讓你變消波塊」「那煙配得真合適」、「內心戲很足，表情說明一切」、「氣到冒煙了」。