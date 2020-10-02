在家中若是看到蛇，肯定會把人嚇壞，但如果出現「雙頭蛇」，可就不得了啊！美國北卡羅來納州(North Carolina)一名女子，日前在家中大掃除時，意外在房間發現一條「雙頭蛇」，隨即將牠抓進水桶裡，由於不知道該如何處理，因此PO網求助，而卡托巴科學中心得知後，表示希望將蛇接走。

居住在泰勒斯維爾（Taylorsville）的威爾森(Jeannie Wilson)，日前在房間打掃時，意外在床頭櫃附近，發現了一條蜷縮的蛇，而牠與一般的蛇不同，竟有2顆頭，且長達1英尺(約30公分)，嚇得她趕緊打給住附近的姪女求助，豈料當時還遭到對方質疑。

直到姪女至威爾森家中查看，才相信她的說法，兩人將蛇抓進水桶後，並取名為「雙重麻煩(Double Trouble)」，但因不知該如何處理牠，因此在臉書求助，只見蛇的2顆頭似乎都有自我意識，期間不斷的狂吐信，偶爾甚至會想爬向不同地方，2頭形成互拉的局面。

卡托巴科學中心(Catawba Science Center)也主動聯繫威爾森，表示希望能取得雙頭蛇進行研究，資料將用於學童計畫中。研究員提到，該蛇品種為「鼠蛇(Rat snake)」，雙頭的機率非常罕見，平均每10萬條蛇才會出現1隻，目前牠僅4個月大，正準備脫皮，所以不會進食。