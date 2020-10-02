蜘蛛截至2014年，共有114科、3935屬、44906種，種類非常多樣，外型也會有所不同，甚至怪到讓人難以相信。日前有民眾在爬山時，發現了一隻詭異蜘蛛，背上花紋宛如一張「人臉」，而且自帶翹鬍子，模樣看起來像「品客洋芋片」的商標，有內行人曝蜘蛛名稱，讓許多人驚呼連連。

原PO還把蜘蛛跟品客商標做對比，網友笑翻表示「這蜘蛛一定是吃品客長大的」(圖翻攝自/爆怨公社)

一名網友將照片上傳《爆怨公社》，表示鄰居昨(1)日爬山時，發現了一隻綠色蜘蛛，但有趣的是，牠背面不像普通蜘蛛，而是有一張人臉，看起來還戴了皇冠，正中間有2顆眼睛，底下還有一個棕色翹鬍子，圖案像是「品客洋芋片」商標笑臉。

讓原PO不禁表示「這洋芋片肯定是參考這款蜘蛛來的，她抱怨說不敢吃洋芋片了」，不過由於背部圖案太可愛，讓不少人質疑真實性，多數網友驚呼「這種蜘蛛我還是第一次看到，怪詭異」、「這蜘蛛一定是吃品客長大的」、「我也有在學校射箭場拍過一隻，當初只是覺得他有點像螃蟹」、「那蜘蛛肯定是洋芋片的幕後大老闆」、「這是我第一次敢放大看的蜘蛛」。

而這一種蜘蛛名叫「黑斑園蛛（學名：Araneus mitificus）」，在日本則被稱為「美女鬼蜘蛛」，大多生活於林間、桔園和稻田，布網於樹叢間，而白天則隱匿於網旁樹葉上，主要分布於印度至巴布亞紐幾內亞、日本、台灣及大陸的遼寧、浙江、湖南、廣東、香港、四川、貴州、雲南等地。