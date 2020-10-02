誰說跨物種沒有純友誼！美國舊金山一隻大白熊費歐娜（Fiona），雖然體型龐大，但是個性溫柔和藹，日前牠和飼主在自家附近公園散步時，發現小土堆似乎有動靜，於是好奇的湊上前去，意外看見地道內有一隻小土撥鼠探出頭來，和費歐娜對視5秒鐘，費歐娜也近距離討親親，超暖心畫面讓網友看了瞬間融化。

在 Instagram 查看這則貼文 Fiona The Great Pyrenees（@fiona_the_great_pyrenees）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 9:35 張貼

費歐娜飼主經常在IG帳號分享牠的生活紀錄，畫面中可見，當時費歐娜發現草地被挖了一個地洞，土堆中還有身影在移動，熱愛交朋友的牠於是默默的趴在洞口等待，碰巧一隻小土撥鼠也不怕生的探出頭來打招呼，數度對視了好幾秒鐘，友善的費歐娜也頻頻低頭，想跟對方討親親。

在 Instagram 查看這則貼文 Fiona The Great Pyrenees（@fiona_the_great_pyrenees）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 下午 4:34 張貼

飼主也不禁打趣笑說，費歐娜經常在地道前等待牠的朋友，「牠認為每個人都想跟牠打招呼，牠們的互動是如此溫柔甜美。」

超有愛的畫面曝光後，網友紛紛留言直呼「互動太甜了」、「狗狗嚴肅的表情瞬間融化了」、「最萌身高差」、「土撥鼠完全不怕大白熊欸」。