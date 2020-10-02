電梯一般都是樓層間移動，可省去走樓梯的時間與體力，而車站也會設置電梯，主要幫忙行動不便者上下樓，但日本車站竟出現「短電梯」，上層與下層只差6個台階，民眾才剛進去，下一秒就要出來了，這種短電梯到底有何用意，其實背後原因很暖。

電梯門才剛關就到了(影片來源/youtube/乗りものニュース編集部)

根據日媒《乗り物ニュース》報導，日本鐵路JR惠比壽站西口出站往左走後，會看到一個6階樓梯，但有趣的是，樓梯旁還有一個小型電梯，民眾搭進去後，幾秒鐘後就抵達上一個台階，讓許多人不解，明明這麼短為何還要特地設置一個電梯。

而類似短電梯不只一個，在山手線的高田馬場站、南武線的宿河原站、久地站等都有，而且高度也不高，皆為6至9層的樓梯，這種短電梯的出現，其實是為了輪椅使用者、殘疾乘客或老年人而設置，雖然階梯只有6階，但對於他們而言，上樓仍相當不易，因此會在高搭乘量的車站設無障礙空間。

乗る前からもう「上の階」が見えてる！？ ↓↓詳しくはコチラ↓↓ https://trafficnews.jp/post/100234 由乗りものニュース發佈於 2020年9月28日 星期一

但為何不是做「斜坡」的設計呢？日本從2020年開始，決定徹底貫徹無障礙空間設置，而「無障礙空間法」明定坡度標準，以免身障人士或老年人，因斜坡坡度太陡而造成不便，規定垂直1公尺的高度，水平高度需超過12公尺設斜坡，但車站多位於住宅區或商業區，無法確保有足夠的空間，因此才會以電梯代替。